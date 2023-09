The Warlocks Le Molotov Marseille, 8 novembre 2023, Marseille.

THE WARLOCKS

Formé à Los Angeles en 1998, ce groupe emblématique puise ses influences dans des genres tels que le rock psychédélique, le garage rock et le shoegaze.

Menés par leur chanteur et guitariste Bobby Hecksher, The Warlocks sont reconnus pour leur son hypnotique et atmosphérique qui vous transporte dans une transe musicale envoûtante. Leur musique est caractérisée par des couches de guitares éthérées, des rythmes hypnotiques et des mélodies planantes.

Au fil des années, The Warlocks ont sorti plusieurs albums acclamés par la critique et ont développé une base de fans fidèles à travers le monde. Leur son unique et leur présence sur scène captivante en font un groupe à ne pas manquer pour tous les amateurs de rock psychédélique.

Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez leur musique pour la première fois, je vous encourage vivement à explorer leur discographie et à les voir en concert si vous en avez l’occasion. Vous ne serez pas déçu par l’expérience immersive et transcendante que The Warlocks offre à leur public. »

