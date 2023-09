Halloween Punk Party Le Molotov Marseille, 31 octobre 2023, Marseille.

Le Molotov vous propose une belle affiche d’Halloween cette année avec un joli échantillon de notre scène Punk/Hardcore régionale:

RATS DON’T SINK (Hardcore Punk, Marseille):

Rats Don’t Sink (Les Rats Ne Coulent Pas) est un groupe de Hardcore Punk formé à Marseille en Janvier 2014.

Depuis près d’une décennie le quatuor a arpenté le Sud de la France, l’Espagne et l’Italie, partageant la scène avec des groupes comme The Casualties, The Exploited, Bishops Green, Lion’s Law, Komintern Sect ou encore Grade 2, pour n’en citer que quelques-uns.

À ce jour ils ont sorti 4 disques: « From Sewers They Come » (EP, 2018), « Rats In The Cab » (Split avec le groupe Américain Johnny Cab, 2019), « Stubborn Rodents » (LP, 2021) ainsi que « The Ratpack » (EP, 2022), et un nouvel album est actuellement en cours de préparation!

https://www.facebook.com/ratsdontsink13

NEVER GIVE UP (Hardcore, Toulon):

Le 17 Mars 2016, c’était la dernière apparition sur scène de Never Give Up, alors valeur montante du Hardcore régional, et c’était déjà au Molotov en compagnie de Rats Don’t Sink! Avant ça ils avaient partagé des scènes en France et en Italie avec des groupes comme Madball, Warhound, Pay No Respect, Brutality Will Prevail, Bane ou encore Terror, rien que ça!

Les Toulonnais sont de retour après ce long hiatus et nous aurons le privilège d’être les premiers à assister à leur renaissance!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064151672863

HYPERACTIVE (Indie Punk, Marseille)

Originaire de Marseille, Hyperactive sort son premier EP « Loser » en Décembre 2018 et un deuxième guitariste rejoint l’aventure pour laisser place à un Punk Rock plus mélodique.

Leur premier album « Happiness Therapy » sort en Avril 2022 avec des morceaux énergiques et mélodiques accompagnés de textes réfléchis. Le groupe laisse parler toutes ses influences de Blink 182 en passant par Iron Chick ou The Flatliners.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063981218093

THE MUDDY PAWS (Grunge, Marseille)

Power trio grungy avec des compos aussi variées qu’entêtantes et des textes percutants traitant en autres de la cause animale et de la folie humaine, The Muddy Paws se posent dans la scène Marseillaise comme un Ovni velu et sauvage, loin des stéréotypes.

https://www.facebook.com/muddypawsband

Le Molotov, 3 place Paul Cézanne 13006 Marseille

PAF 10€ sur place / 8€ prévente

Les billets – https://link.dice.fm/A254d0ad539c

