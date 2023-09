L’EXFOLIANTE X LE MOLOTOV W DYLAN DYLAN, JOE LEWANDWSKI, SABB Le Molotov Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

L’EXFOLIANTE X LE MOLOTOV W DYLAN DYLAN, JOE LEWANDWSKI, SABB Vendredi 20 octobre, 21h00 Le Molotov 6€ en pré-vente / 9€ sur place

L’Exfoliante x Le Molotov w Dylan Dylan•Joe Lewandowski•Sabb

Musiques électroniques, dj sets & lives

VENDREDI 20 OCTOBRE 2023

21H00 à 02H00

LE MOLOTOV

Early -> 6€

Regular & sur place -> 9€

L’Exfoliante est un collectif basé à Marseille composé d’artistes résident•es cherchant à mettre en avant à travers ses programmations des artistes de la scène marseillaise et des artistes issu•es communautés queer et racisées.

Nous cherchons aussi à créer des espaces doux de découvertes musicale accessible à toutes et tous, où les artistes et le public peuvent enfin briller.

PROGRAMMATION

DYLAN DYLAN – dj set

Artiste à suivre de près en 2023 selon le ranking Trax Magazine, Dylan Dylan signe en 2022 sur le prestigieux label anglais Shall Not Fade, sur lequel elle sort un début album, «Euphoria», salué par la critique.House breakée, techno, boucles acid, avec ses DJ sets et ses productions millimétrées, elle se hisse depuis quelques temps tout en haut de la pile des nouveaux talents français de la scène électronique.

SoundCloud : https://soundcloud.com/dylandylanmusic

Instagram : https://www.instagram.com/imdylandylan/?hl=fr

JOE LEWANDOWSKI – live

Joe a commencé à être DJ dans de nombreux clubs et raves de New York après avoir été guitariste de rock pendant plusieurs années. Après son retour en France, il s’est fait un nom sur la scène parisienne en tant que DJ et producteur. Depuis, il a sorti un large éventail de musique, en passant de l’Indie Dance au Dark Disco, adoptant toujours une signature sonore distinctive de rythmes rock mélangés à des textures psychédéliques. Sa musique a reçu le soutien de Maceo Plex, Laurent Garnier et d’innombrables autres figures de proue de l’industrie. Récemment, il s’est attiré une reconnaissance plus large au niveau national et international. Il a été invité à jouer à Berlin, Tel Aviv, Mexico et Milan.

Il peaufine en parallèle un live qui a déja eu quelques succès (rex club, renate berlin, madame loyal, iboat, neonair, rex toulouse, etc) et qui met le feu à toutes ses audiences. Une véritable explosion sur scène. Dans son live, Joe rassemble à la fois la vibe électro et techno mais aussi des influences rocks / psyché très fortes avec sa guitare électrique, son synthé et ses santiags.

SoundCloud : https://soundcloud.com/joelewandowski

Instagram : https://www.instagram.com/lovondasky/?hl=fr

SABB – dj set

Guitariste, batteuse, pianiste,SABB plonge dès son adolescence dans la musique électronique. Charismatique et débordant d’une contagieuse énergie, elle vogue avec aisance entre techno mélodique/ progressive, break-beat, afro, dark disco, indie ou encore techno plus trancy. Habituée des Free Party et des lieux de la Club culture marseillaise, la musique est pour elle un long voyage qui permet de relier les corps et âmes. En 2022, elle s’impose comme une des figures Queer de la scène marseillaise, s’engage auprès du programme IELS mix organisé par le Cabaret Aléatoire pour soutenir les minorités de genre dans la scène électronique, et affirmera ses engagements par un événement constitué d’une line-up 100% féminine pour réinventer une scène plus égalitaire.

SoundCloud : https://soundcloud.com/sabbxmusic

Instagram : https://www.instagram.com/sabbxmusic/?hl=fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T21:00:00+02:00 – 2023-10-21T02:00:00+02:00

