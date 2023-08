Rue Oberkamp / NAME Le Molotov Marseille, 18 octobre 2023, Marseille.

Rue Oberkamp / NAME Mercredi 18 octobre, 20h30 Le Molotov 8,16€

◆ Rue Oberkamp

[Dark Wave – Munich, Allemagne]

Rue Oberkampf est une expérience transformatrice. Ils incarnent l’extase, la transcendance des frontières sociétales et une sombre aspiration à l’ici et au maintenant. Leurs concerts sont des cérémonies magiques qui électrisent les masses.

Fondé à la mi-2016 par trois DJ, Rue Oberkampf se produit aujourd’hui en tête d’affiche, notamment au Wave-Gotik-Treffen (Allemagne), au Monitor Festival (Portugal), ainsi qu’à Londres, Paris, Berlin, Vienne et plus encore.

En plus de ses propres tournées au Canada et en Europe, Rue Oberkampf a ouvert pour des groupes tels que Molchat Doma, Lebanon Hanover, DAF, et Drab Majesty.

Le groupe a sorti plusieurs singles, EPs et albums sur Young and Cold Records, Motor Music, Ant Zen, et No EMB Blanc / Genetic.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/le-molotov/event/l5k2l-rue-oberkampf-18th-oct-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:30:00+02:00 – 2023-10-18T23:59:00+02:00

2023-10-18T20:30:00+02:00 – 2023-10-18T23:59:00+02:00