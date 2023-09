DUB’IN #9 Le Molotov Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

DUB’IN #9 Vendredi 13 octobre, 21h00 Le Molotov 5,99€

La première date de la rentrée à Marseille !

On se retrouve le 13 octobre au Molotov pour une Dub’in Marseille aux couleurs de Montpellier. Au pied du Cours Julien, les vibes reggae d’Imperial Mighty Sound prolongeront l’été de quelques heures . Accompagné par son compère Matt Jah au micro, il proposera une sélection large allant du rocksteady au reggae digital actuel, le tout diffusé sur son sound system.

Infos Pratiques

Vendredi 13 octobre / 21h-02h

5€ + frais de loc

https://shotgun.live/fr/events/dub-in-9

Sound system 2 basses – Imperial Mighty Sound

Le Molotov – 3 Pl. Paul Cézanne, 13006 Marseille

IMPERIAL MIGHTY SOUND

Imperial Migthy Sound est un sound system reggae de Montpellier, actif depuis une dizaines d’années dans le sud de la France. Il s’inscrit dans la tradition et la continuité des sound system jamaïcains puis anglais, réfléchi et construit de façon autonome, pour la diffusion de cette musique en particulier.

Des évènements sont régulièrement organisés avec la collaboration ponctuelle de divers artistes et activistes du milieu. La sélection est large, pouvant aller du rocksteady au reggae digital actuel.

La promotion de valeurs telles que la bienveillance ainsi que la réflexion autour de sujets d’actualités sont régulièrement mis en avant en s’appuyant sur des morceaux choisis ou directement par le biais du micro.

Le sound system est un vecteur de diffusion, d’élévation et de libération au travers de la musique et de la danse : chacun peut y trouver son aventure personnelle, son inspiration, sa vibration.

Page Facebook → https://www.facebook.com/imperialmighty

MATT JAH

Matt Jah est un auteur-compositeur-producteur franco-Italien aux goûts éclectiques. Il commence à composer dès 10 ans et étoffe progressivement ses sonorités d’influences issues des voyages qu’il entreprend en Amérique du Sud et en Afrique. Il jongle entre l’acoustique, l’analogique et le numérique dans ses productions mais également dans ses performances. Pour Matt Jah, la musique est l’incarnation de l’esprit. Il accompagnera au micro Imperial Mighty Sound tout au long de la soirée.

Page Facebook : https://www.facebook.com/mattjah

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

