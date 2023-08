YAWNING MAN / DUEL Le Molotov Marseille, 11 octobre 2023, Marseille.

YAWNING MAN / DUEL Mercredi 11 octobre, 20h30 Le Molotov 9,18€

◆ YAWNING MAN

[Desert/Stoner Rock – USA]

Yawning Man est reconnu par la communauté underground comme un élément essentiel dans le développement des sous-genres desert/stoner rock. Alors que leurs contemporains gravitaient autour des riffs lourds du grunge et du post-punk, Yawning Man s’est penché dans une autre direction avec ses compositions uniques et organiques, cinématiques et ses improvisations psychédéliques. Ils fournissent la bande-son parfaite pour englober l’atmosphère lunaire et spacieuse des « generator parties » bien documentées de leur région à la fin des années 1980. C’est lors de ces rassemblements qu’ils ont développé ce style et ce son distinctifs en enchantant les spectateurs avec leurs sessions instrumentales libres apparemment sans fin, qui résonnaient à travers les magnifiques déserts, mesas et paysages de la vallée de Coachella. psy

+Guests

◆ DUEL

[Psych/Stoner Metal – USA]

DUEL est du heavy stoner doom metal psychédélique originaire d’Austin, au Texas. Fortement influencé par les sons plus sombres du proto-métal du début des années 70. Comprend deux anciens membres de Scorpion Child (Nuclear Blast). Leur son est menaçant et brutalement old school. Puristes absolus, leurs morceaux vont jusqu’à l’os avec un groove lourd et profond et un ton fulgurant. Dur et fort ! Du hard rock comme il se doit !

