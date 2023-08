NÜRNBERG Le Molotov Marseille, 1 octobre 2023, Marseille.

NÜRNBERG Dimanche 1 octobre, 20h30 Le Molotov 8,16€

Nürnberg est un duo post-punk originaire de Minsk, Biélorussie.

Le travail du groupe est inspiré des problèmes sociaux des villes post-soviétiques, mais aussi des conflits personnels du monde industriel moderne. En même temps, il apporte une lueur d’espoir en transmettant des sentiments humains essentiels qui nous ramènent à notre capacité à ressentir compassion et amour.

Sa musique est minimaliste, lunatique, atmosphérique et énergique. Influencée par le son britannique post-punk / new-wave / coldwave des années 80, elle est pleine de mélancolie, de tristesse et de désolation, accompagnée d’une réverbération subtile et profonde.

Les rythmes martelés de la grosse caisse et les lignes de basse mélodiques créent un sentiment imminent de malaise, d’introspection et d’impuissance, tandis que la guitare sombre et nostalgique mène le flux continu, courant et dansant avec des voix émotives et désolées dans une étreinte sombre comme la mort.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T20:30:00+02:00 – 2023-10-01T23:30:00+02:00

