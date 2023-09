Korine / À Tâtons Le Molotov Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

Korine est un duo basé à Philadelphie, composé de Morgy Ramone et Trey Frye. La paire mélange la nostalgie de la new wave, les débuts de l’emo et le punk avec une sensibilité pop moderne, contrastant des rythmes upbeat avec des paroles sombres et émotionnellement évocatrices.

Formé fin 2017, le premier EP du duo, » Corsage « , un ensemble lugubre et lo-fi de pistes de synthétiseurs auto-enregistrées, a permis au groupe de gagner rapidement du terrain et d’obtenir une série de dates de tournée en 2018. La tournée a attiré l’attention du label Born Losers Records, basé à Philadelphie, qui a sorti le premier album du groupe, » New Arrangements « . Après une sortie d’album réussie et des tournées régulières, Frye et Ramone ont sorti à l’automne 2019 un album de deux titres intitulé » Uncrossed/To You « , qui a été acclamé par la critique. 2020 a vu la sortie de l’ensemble de chansons les plus abouties du groupe à ce jour, l’album sophomore » The Night We Raise « , qui a fortement développé la signature sonore du groupe tout en continuant à mettre en avant leur mentalité DIY. Bien que sorti en quarantaine, » The Night We Raise » s’est vendu à des milliers d’exemplaires en vinyle et a reçu les éloges de Bandcamp, Post-punk.com et Pop Matters.

À Tâtons est un duo de pop marseillais créé en 2020 par David Gauthié & Juliano Gil. Leur musique aux inspirations electronica, R&B et post-punk se plaît à ne pas tenir en place et à nous bousculer avec malice. À Tâtons est un boys band qui joue la carte de l’honnêteté, quitte à être vulnérable au milieu des certitudes. À Tâtons ne fait aucune promesse et se laisse le bénéfice du doute. Premier album « Timide au soleil » sorti en 2021. Dernier EP «^^’» sorti en février 2023.

