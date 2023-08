Brother Junior / Oslo Tropique / Parade Le Molotov Marseille, 21 septembre 2023, Marseille.

Brother Junior / Oslo Tropique / Parade Jeudi 21 septembre, 20h30 Le Molotov 8€

Brother Junior – Marseille – Hey Bronco – Folk/Rock

près un beau début d’année et la magnifique série de dates nationales à guichets fermés, jouées en Tour Support des mythiques Stranglers, dont un Olympia chauffé à blanc, Brother Junior, tout en continuant à défendre « Buck Up » ce 2ème EP, sorti fin 2022 sur Hey Bronco, prépare son tout premier

album à paraître décembre 2023 . Cette fois-ci en solo, le songwriter marseillais délivre cet indie rock puissant et sans artifices peu habituel en terres phocéennes avec le même enthousiasme qui a séduit l’iconique Jean-Jacques Burnel.

https://www.youtube.com/watch?v=XmH0EuCEr8E pour le tube de l’été

Oslo Tropique – (rock)

Premiere date à Marseille !

Oslo Tropique est un oxymore climatique et on souhaite qu’il le reste. Après tout, nous ne sommes pas si pressés de siroter des mojitos à Oslo. Après un premier EP éponyme de 4 titres sorti en mai 2021, Oslo Tropique présente cette année son premier album « Entre les Mains des Robots », dix titres secs et nerveux. Le groupe pense sa musique tel un défouloir. Les frappes puissantes, l’agressivité de la basse Rickenbacker, le gras du Marshall et la noise de l’ampli Vox développent un rock abrasif aux frontières du garage et du stoner dans lequel s’immiscent des textes en français poétiques et engagés. Ils prennent le pari que la sueur d’un pogo peut permettre d’éveiller conscience et réflexion.

AUDIO -> https://fanlink.to/Entrelesmainsdesrobots

VIDEO ->https://www.youtube.com/c/OSLOTROPIQUE

Parade – Marseille – Rock

La fine fleur du rock underground Marseillais. Inouis Printemps de Bourges 2020 parade défend actuellement son deuxième EP » IT ALL WENT BAD SOMEHOW » sorti au mois de mai chez Lollipop records.

Si vous n’avez pas encore eu le plaisir de les voir, foncez, il se pourrait bien que ce soit une des dernières dates Marseillaises avant un petit moment.

Ah oui … Parade travaille actuellement sur un nouvel Album, il est fort probable que bon nombre d’entres elles seront joués ce soir.

En attendant on se remet un coup d’electric Fear : https://www.youtube.com/watch?v=6RHDopl6JtQ

2023-09-21T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T00:30:00+02:00

