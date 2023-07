RELEASE PARTY: TOKO BLAZE meets FXXL Le Molotov Marseille, 9 septembre 2023, Marseille.

RELEASE PARTY: TOKO BLAZE meets FXXL Samedi 9 septembre, 20h00 Le Molotov 7€

RELEASE PARTY

✭ TOKO BLAZE meets FXXL✭

MCs :

➢ TOKO BLAZE

➢ PABLO MASTAH

➢ MISTA AYA

DJs :

➢ TTT SOUND (Louzgain & Red Mat)

➢ DJ KAFRA (Marseille Zulu Alliance)

➢ SELECTER WILLY (Tan Tudy Sound)

Start : 20h

P.A.F : 7€

All Tribes Welcome !!!

⚡️ TOKO BLAZE ⚡️

Initié à la tchatche par le Massilia Sound System, Toko Blaze est un acteur majeur de la scène rap/ragga française. Son style hybride unique (à la croisée des chemins entre reggae, fusion et rap) fait de lui un artiste respecté de la cité phocéenne.

Il est présent sur la scène locale depuis plus de 30 ans dans l’activisme du mouvement hiphop et de la culture reggae. Toko Blaze a une manière bien à lui de se démarquer de ses pairs tant dans le fond que la forme.

Fort d’une dizaine d’albums sortis en physique et en digital, le chanteur a croisé sur sa route tous les poids lourds de la scène marseillaise (IAM, Massilia Sound System, Fonky Family, 3 ème Oeil). De ses premières tchatches au début des années 90 à aujourd’hui, c’est par force persévérance qu’il a su traverser les époques.

Pour ce nouveau projet, Toko Blaze s’associe avec le crew marseillais TTT Sound et son producteur FXXL pour délivrer un projet 100% digital. 10 titres vitaminés dans lesquels il dénonce comme à son habitude les problèmes politiques et sociaux qui gangrènent la ville « spéculation, exclusion mais, malgré tout, joie de vivre ».

Du bon rub-a-dub frit à la sauce raggamuffin digital.

_____________________________________________________________

