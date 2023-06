The Real Mckenzies Le Molotov Marseille, 11 août 2023, Marseille.

The Real Mckenzies Vendredi 11 août, 20h30 Le Molotov 14,28€

The Real McKenzies est un groupe de punk rock celtique formé à Vancouver, au Canada, en 1992. Ils sont connus pour leur fusion unique de musique punk énergique et de sonorités celtiques traditionnelles, combinant des instruments tels que la cornemuse, la mandoline, la flûte et le tin whistle avec des guitares électriques et une batterie.

Le groupe a été fondé par Paul McKenzie, un chanteur d’origine écossaise, qui est resté le membre central et le visage emblématique du groupe tout au long de son existence. Les autres membres ont changé au fil des ans, mais cela n’a pas empêché The Real McKenzies de continuer à produire de la musique de qualité et à tourner intensivement.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T20:30:00+02:00 – 2023-08-11T23:30:00+02:00

