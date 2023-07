Baby Shakes / Crancky Sphinx Le Molotov Marseille, 6 août 2023, Marseille.

Baby Shakes / Crancky Sphinx Dimanche 6 août, 20h30 Le Molotov 8,16€ en pré-vente

Baby Shakes est un groupe de rock ‘n’ roll originaire de New York. Le groupe a été formé en 2005 et est composé de Mary (chant et guitare), Judy (basse et chant), Claudia (batterie) et Blaire (guitare et chant).

Inspirées par le punk rock des années 70, les membres de Baby Shakes ont créé leur propre son énergique et accrocheur. Leurs influences musicales incluent des groupes emblématiques tels que The Ramones, The Runaways et The Shangri-Las.

Baby Shakes a rapidement gagné en popularité grâce à ses performances scéniques énergiques et à son style musical contagieux. Ils ont sorti plusieurs albums, dont « Starry Eyes » en 2011, « Turn It Up » en 2017 et « Cause a Scene » en 2019.

Le groupe a également eu l’occasion de tourner à travers les États-Unis ainsi qu’en Europe, se produisant dans des festivals renommés tels que le Punk Rock Bowling Festival et le Rebellion Punk Music Festival.

Baby Shakes est apprécié pour ses mélodies entraînantes, ses paroles simples et percutantes, ainsi que pour l’attitude positive et le plaisir qu’ils transmettent lors de leurs concerts.

_____________________________________________________________

