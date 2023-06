Nashville Pussy Le Molotov Marseille, 4 août 2023, Marseille.

Nashville Pussy Vendredi 4 août, 20h30 Le Molotov 20,61€

Nashville Pussy est un groupe de rock américain formé en 1997 à Atlanta, en Géorgie. Leur style musical est souvent décrit comme du rock ‘n’ roll à tendance punk, avec des influences de rock sudiste. Le groupe est connu pour son énergie brute et sa présence scénique dynamique.

La formation originale du groupe comprenait Blaine Cartwright à la guitare et au chant, sa compagne Ruyter Suys à la guitare, Corey Parks à la basse et Jeremy Thompson à la batterie. Leur musique est caractérisée par des riffs de guitare puissants, des paroles provocatrices et une attitude rebelle.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-08-04T20:30:00+02:00 – 2023-08-04T23:30:00+02:00

