Death Before Dishonor + Rusted Le Molotov Marseille, 3 août 2023, Marseille.

Death Before Dishonor + Rusted Jeudi 3 août, 20h30 Le Molotov 9,18€

DEATH BEFORE DISHONOR

[Hardcore Punk – USA]

Originaire de Boston, Death Before Dishonor porte depuis le début des années 2000 haut l’étendard d’un punk hardcore à l’énergie dévastatrice. Le quatuor de légende, produit par Jim Siegel (Dropkick Murphys, Blood For Blood), a joué d’innombrables spectacles à travers le monde avec des groupes comme Madball, Agnostic Front et Terror. Leur musique mélange harmonieusement le punk le plus dur de Rancid, les hymnes de la classe ouvrière du Dropkick Murphys, l’attaque hardcore de Hatebreed, et la précision et le riffing de Slayer.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/le-molotov/event/27n86-death-before-dishonor-3rd-aug-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T20:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:59:00+02:00

2023-08-03T20:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:59:00+02:00