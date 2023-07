Jack of Heart Le Molotov Marseille, 30 juillet 2023, Marseille.

Jack of Heart Dimanche 30 juillet, 20h30 Le Molotov

Une poignée de 45tours sur des labels étrangers dont le prestigieux label américain ROB’S House, label originel des Black Lips, et des tournées à rallonge au quatre coins du monde, ont déjà consacré les perpignanais de JACK OF HEART comme l’un des groupes de référence du ghetto rock and roll.

Certes, JACK OF HEART revendique le psychédélisme du Pink Floyd de Syd Barret, l’héritage du Velvet, ou le songwritting de Lee Hazlewood, mais ils les transcendent pour imposer un Rock’n roll singulier laminant les codes d’un folklore garage souvent trop régressif et passéiste.

Si le groupe louvoie de balades psychédéliques hallucinées en morceaux garage-punk tordu et vicelard, ils ne sombrent ainsi jamais dans les clichés.

Porté par la voie de velours du charismatique Piero Ilov (sosie de Patrick Dewaere , même tronche, même silhouette, même air étrange), JACK OF HEART vaut aussi par un live déflagrateur rodé aux côtés des Black Lips, Magnetix, King Kahn and the Shrines, ou BBQ. Pour info, Piero à joué et joue aussi dans les Fatals, Mighty Gogo players (In The Red), et les Demon’s claws (in the Red).

On allait oublier, les albums de JACK OF HEART sont produits par Piero, dans le salon de sa mère, sur un 8 pistes de merde. Etonnant, n’est ce pas ? Il faut dire que Piero n’en est pas à son coup d’essai….Artisan notamment du son des Sonic Chicken Four (In the Red), et des Fatals. Piero pourrait bien être sans le savoir le meilleur producteur français de rock’n roll…..

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

