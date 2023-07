PHENOMY + OUTBURST + HARP + FLEUR Le Molotov Marseille, 21 juillet 2023, Marseille.

PHENOMY + OUTBURST + HARP + FLEUR Vendredi 21 juillet, 19h30 Le Molotov Prix libre

– PHENOMY

« So Grim, So True, So Real »……. Des mots sacrés qui sonnent vrai pour les métalleux du monde entier, en particulier pour ceux qui vivent dans des coins reculés de la planète où la liberté d’expression et les bouleversements socio politiques rendent presque impossible de suivre leur passions.

Impossible n’est pas un mot dans le dictionnaire de PHENOMY, un groupe de Metal libanais qui gagne la reconnaissance des metalleux grâce à un travail acharné et un dévouement a leur musique.

– OUTBURST

French Thrash Metal Band from Mars & Var since 1986.

– HARP

Né en 2017 à Bastia, Harp est un groupe de Metal,

Influencé par des formations telles que Sepultura, Coroner, Led Zeppelin, Pantera ou encore Death.

Après la sortie de son premier album/démo, Harp décide de s’établir à Marseille en 2018.

Fort de sa cohésion, le groupe définit une approche originale du genre, et perpétue la singularité de l’univers déjà exposé à travers leur dernier single « LIFELESS » sorti en mai 2022 où lors d’apparition en première partie de LANDMVRKS ou encore SEPULTURA à Marseille, leur ville d’accueil, où le groupe a su emmener un public convaincu à travers des confins encore inexplorés d’un thrash metal aux multiples visages.

Le groupe prévoit la sortie de son prochain album en septembre 2023

– FLEUR

Comme leur nom ne l’indique pas, FLEUR. distille une musique aux esthétiques extrêmes qui leur est propre : le Birdcore. Un genre aussi volatile et étrange qu’un oiseau. Couplé d’une voix tranchante et de musiciens puissants, FLEUR. aime prendre des risques alternant mosh parts et ambiances atmosphériques. Leur musique, les inspirations, tout est imprévisible chez FLEUR. c’est ce qui fait sa force et son audace. Après deux EP en deux ans et de nombreux concerts, le groupe a su construire et affirmer leur univers.

