The Lords of Altamont + Bender Le Molotov Marseille, 18 juillet 2023, Marseille.

The Lords of Altamont + Bender Mardi 18 juillet, 20h30 Le Molotov 11,22€

The Lords of Altamont est un groupe de rock américain formé à Los Angeles, en Californie, au début des années 2000. Le groupe tire son nom du célèbre festival de musique de 1969, Altamont Speedway Free Festival, qui a marqué la fin de l’ère hippie.

Les Lords of Altamont ont été créés par Jake Cavaliere, un ancien membre des groupes The Bomboras et The Morlocks. Leur son est fortement influencé par le rock garage des années 1960, mêlant des éléments de rock ‘n’ roll, de punk et de psychédélisme.

Le groupe s’est rapidement fait connaître pour ses performances énergiques sur scène, leur style vestimentaire rétro et leur attitude rebelle. Leurs chansons sont souvent caractérisées par des riffs de guitare puissants, une section rythmique solide et des paroles provocatrices.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

