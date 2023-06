IMPERIAL TRIUMPHANT + FLEUR. + Satan II Le Molotov Marseille, 26 juin 2023, Marseille.

IMPERIAL TRIUMPHANT + FLEUR. + Satan II Lundi 26 juin, 20h30 Le Molotov 16.53€ en pré-vente / 20€ sur place

◆ IMPERIAL TRIUMPHANT

[Death/Black Metal – USA]

Le trio New Yorkais a su imposer en quelques albums son interprétation complètement folle d’une musique quasiment indescriptible, esthétique Art Deco Noir, Jazz grandiloquent et chaotique en collision constante avec le Death et le Black Metal. Un groupe définitivement aussi unique qu’intriguant et surtout extrêmement impressionnant sur scène, grâce à des musiciens en maîtrise totale de leurs instruments, à un point dépassant parfois l’entendement.

+Guests

◆ FLEUR.

[Birdcore – Marseille]

Comme leur nom ne l’indique pas, FLEUR. distille une musique aux esthétiques extrêmes qui leur est propre : le Birdcore. Un genre aussi volatile et étrange qu’un oiseau. Couplé d’une voix tranchante et de musiciens puissants, FLEUR. aime prendre des risques alternant mosh parts et ambiances atmosphériques. Leur musique, les inspirations, tout est imprévisible chez FLEUR. c’est ce qui fait sa force et son audace. Après deux EP en deux ans et de nombreux concerts, le groupe a su construire et affirmer leur univers.

◆ SATAN II

[Industrial Black Metal – Marseille]

Formé par Kosm et Malemort début 2022 le groupe délivre un Black Indus froid et violent inspiré par le rejet de l’oppression et de la propagande de masse.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T20:30:00+02:00 – 2023-06-26T23:59:00+02:00

