BONGZILLA + Claque + Urethane Damage Samedi 24 juin, 20h30 Le Molotov 17.55€

◆ BONGZILLA

[Sludge Metal / Stoner / Doom – USA]

Bongzilla s’est formé en 1995 dans le Wisconsin, composant rapidement une foule de chansons inspirées par leur plante préférée. On sait très peu de choses sur les premières années du groupe, à l’exception de leurs apparitions sur un grand nombre de split et de EP entre 1996 et 1999, le premier étant Mixed Bag sur Rhetoric Records en 1996. Après un split avec MeatJack, un autre EP 7″ intitulé Hemp For Victory (nommé d’après le film éducatif/propagande du même nom) est sorti sur Thunder Lizard. Deux autres splits ont suivi la même année et finalement Bongzilla a été signé sur Relapse Records.

La première sortie sur ce label est Methods for Attaining Extreme Altitudes, sorti en CD le 27 janvier 1998. Le groupe fait alors des apparitions annuelles au Milwaukee Metalfest, notamment en 1999 et 2000. Le premier album studio du groupe, Stash, est sorti le 20 avril 1999 et a reçu des critiques positives. Un split avec Corrupted, Noothgrush et Dystopia intitulé Twin Threat To Your Sanity a suivi.

Le deuxième album du groupe est sorti sur Howling Bull America (avec une réédition trois ans plus tard sur Relapse). Apogee est sorti le 11 mai 2001 et présentait trois nouvelles chansons ainsi que des enregistrements live de 1998. Une compilation de tous les EPs et splits du groupe jusqu’à cette date, intitulée Shake : The Singles est sortie l’année suivante. Le troisième album du groupe, Gateway, est sorti chez Relapse le 3 septembre 2002.

+Guests

◆ CLAQUE

[Stoner/Doom – Marseille]

◆ URETHANE DAMAGE

[Doom – Marseille]

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/na42f7690f86 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

