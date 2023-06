TRIBUTE TO FANAFOOD: Papet J, Jo Corbeau, Tatou, Kayalik, Toko Blaze, Jagdish, Elvas, TTT SOUND Le Molotov Marseille, 17 juin 2023, Marseille.

TRIBUTE TO FANAFOOD: Papet J, Jo Corbeau, Tatou, Kayalik, Toko Blaze, Jagdish, Elvas, TTT SOUND Samedi 17 juin, 20h00 Le Molotov A partir de 5€

✭ TRIBUTE TO FANAFOOD ✭

Soirée hommage en mémoire d’Olivier Crova (1953-2023)

aka Dr Fanafood aka King Bee

Soirée solidaire en soutien à la famille Crova

Programme :

➢ 20h : Ouverture des portes. Projection de films réalisés par Olivier Crova

➢ 20h30 : CONCERTS

✵ SELÄH FAMILY : Nyahbinghi

✵ ELVAS (Sons of Gaïa / Label Slata) : Roots reggae acoustique

✵ BOB PASSION : Blues Punk Rock marseillais

✵ JAGDISH KONEXYON (Île Maurice / Marseille) : Segga & seggae engatsé

➢ 22h : SOUND SYSTEM

✵ MUSIQUE (DJs) :

– MASSILIA REGGAE CLUB (Selecta Tatou, Dj Kayalik, Janvié)

– TTT SOUND (Red Mat & Louzgain)

✵ MCs :

PAPET J – JO CORBEAU – TOKO BLAZE – JAGDISH – DADDY PIERROT

Hommage à Olivier Crova (Antananarivo 19/9/1953 – Peipin 1/6/2023), dont nous avons appris la disparition le 2 juin. C’est une grande perte que la disparition de l’aïl chamane, plus connu sous le nom de Dr Fanafood, qui renvoie à la plante « fanafody » de Madagascar sa terre natale, et à ses talents de cuisinier, de mixeur de saveurs, de sons et d’images africains, caribéens et provençaux. Son restaurant les 200 lunes, à l’emplacement de l’actuel Ziguinchor, fut l’un des premiers à s’installer au milieu des années 1970, dans ce qui allait devenir l’actuel secteur du cours Julien/La Plaine. Mais c’est moins l’antériorité qui compte que l’esprit qu’il a insufflé avec son restaurant africain accueillant des gens de tous horizons, où la sono et les platines tournaient de longue. La découverte des sound systems de Brixton quelques années auparavant l’avaient fortement inspiré. Avec le soutien de son compère de toujours Ras Henri, autre déraciné d’Afrique, ce lieu défia pour un temps la rationalité économique. Dans un centre-ville largement ségrégué, c’était le lieu de retrouvaille de la diaspora africaine et des initiateurs de la scène reggae et des sessions sound system avec Tatou, Jo Corbeau, Jagdish, Nour Lekhal, Ado, Choupa et d’autres. Avec le même esprit d’ouverture, son émission du même nom, les 200 lunes, fut également pionnière. Du studio de Radio Sud Contact naquit en effet « l’Aïoli » qui lui a été inspirée par cette science du croisement des sons et des mythes marseillais et panafricains en compagnie de son ami Jo Corbeau qui déclama pour la première fois dans son émission le manifeste des deejay, acte fondateur du Massilia Sound System. L’Aïoli apparait rétrospectivement comme la signature sonore du renouveau de la scène musicale marseillaise des années 1980, impulsant une culture de résistance et d’invention, assumant pleinement sa dimension multiculturelle tout en étant ancrée dans l’histoire de la ville-port. Fanafood avait beaucoup voyagé ensuite de par le monde avec le cirque Archaos. Sa passion et son enthousiasme Ail and High étaient restés intacts.

Cette soirée sera une occasion de célébrer sa mémoire et son action dans cette histoire collective et d’aider ses enfants et sa famille. S’il ne se matérialise pas dans des œuvres identifiables, son apport ne doit pas pour autant être sous-estimé.

✭ TRIBUTE TO FANAFOOD ✭

LE MOLOTOV : 3 Pl. Paul Cézanne 13006 Marseille

Métro (M2) : Notre-Dame du Mont

PAF : Prix libre ≥ 5€

Prix minimum : 5€

Prix conseillé : 10€

100% des bénéfices de la soirée seront reversés à la famille d’Olivier Crova

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-18T01:00:00+02:00

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-18T01:00:00+02:00