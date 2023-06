EARTHLESS + Odd Beast + Oeil De Boeuf Le Molotov Marseille, 14 juin 2023, Marseille.

EARTHLESS

[Heavy Psych – USA]

Earthless est né de la réunion de plusieurs musiciens de San Diego souhaitant monter un groupe de rock psyché (ou plutôt de « Japanese-psychedelic-heavy-Kraut-rock »).

Le groupe est composé de Isaiah Mitchell (Nebula), Mike Eginton (Electric Nazarene), Clikitat Ikatowi (Hot Snake) et Mario Rubalcaba (Rocket From The Crypt, Hot Snake).

Leur premier album sort en 2005 avec Sonic Prayer.

Deux ans plus tard et à la faveur d’une activité réduite des groupes respectifs de chaque membre, Earthless enregistre son véritable premier album ‘Rhythms From A Cosmic Sky’ qui sort sur Tee Pee Records (High On Fire, Sleep, Warlocks, Witch, …).

Depuis, le dernier album en date d’Earthless ‘Night Parade of One Hundred Demons’ (Nuclear Blast) est sorti en janvier 2022 et parle d’une ancienne légende japonaise dans laquelle une horde de démons, de fantômes et d’autres monstres terrifiants descendent dans les villages endormis une fois par an. Connue sous le nom de Hyakki Yagyō, ou la « parade nocturne des cent démons », une version du conte affirme que toute personne qui assiste à cette procession d’un autre monde mourra instantanément ou sera emportée par les créatures de la nuit. En conséquence, les villageois se cachent dans leurs maisons, de peur de devenir les victimes de ces envahisseurs surnaturels.

Alors que l’album ‘Black Heaven’ de 2018 comportait des morceaux plus courts et le chant du guitariste Isaiah Mitchell sur une grande partie de l’album – une décision sans précédent pour le trio de San Diego – leur dernier album est un retour aux instrumentaux épiques sur lesquels Earthless a fait son nom.

+Guests

ODD BEAST

[Stoner Punk – Marseille]

OEIL DE BOEUF

[Blend Rock – Marseille]

