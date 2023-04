LES PLAYBOYS / LES TCHOQUETTES / DJ BER THE BER Le Molotov, 10 juin 2023, Marseille.

◆ LES PLAYBOYS

(Garage – French Beat – Nice)

Faut-il encore les présenter ? Depuis 1979, huit lustres et quelques balais ont défilé. Quelques cordes et baguettes ont été usées. Les Playboys ayant l’élégance de la discrétion, certains pourraient imaginer qu’ils sont alanguis sur les chaises bleues de la Promenade des Anglais, tels des ectoplasmes d’un autre temps affairés à disserter avec dérision de l’aliénation de la société du buzz et accessoirement de la jeunesse éternelle de leurs revendications (la fameuse retraite à 30 ans et du champagne pour se laver les pieds…). Supposition inutile. N’étant pas équipés pour la nostalgie, Les Playboys ne se sont toujours pas engouffrés dans les impasses des contemplations passéistes, ni dans le moins-disant musical (d’ailleurs trois d’entre eux officient dans d’autres groupes). Les Playboys ne cessent de jouer et de composer, alimentant inlassablement et humblement la flamboyance de leur continuité (quel groupe français peut prétendre à une telle longévité ?). Il faut que ça pulse ! Et sans aucun opportunisme. Les Playboys font toujours du Playboys et ils l’assument ! Pas émoussés, ils demeurent fidèles à eux-mêmes et à leurs références 60’s. Ils ne peuvent pas s’en empêcher, c’est ainsi qu’ils sont faits. Sans artifice. Dans la légèreté, la sincérité et une indéfectible amitié, ils allèguent que la disparition du garage-beat peaufiné à l’ancienne est inimaginable. Leurs riffs au cordeau illustrent parfaitement que ces niçois-là ont voté pour la boum éternelle !

◆ LES TCHOQUETTES

(Girls Girls Girls Rock – Marseille)

Sous l’égide de l’incontournable Dan Imposter, un vent de fraicheur souffle sur la scène rock marseillaise. Si l’on écarte, avec tout le respect qu’on lui doit, tous ses balais à l’honorable métronome de ce groupe, la moyenne d’âge des demoiselles (Delphine, Charlotte et Emma) composant les Tchoquettes doit être inférieure à 25 ans. Fougue décomplexée de la jeunesse biberonnée aux sons vintage, énergie communicative, titres en français, reprises soigneusement sélectionnées et ancrage sixties assumé. Tel est le nouveau cocktail des Tchoquettes …bien agité dans le shaker du boss des Disques Tchoc. Les donzelles garageuses ne cessant de s’affirmer, le mentor métronome devrait bien se tenir… Une belle découverte !

◆ DJ BER THE BER

Ber The Ber, le gimmick barbouze qu’aucun coiffeur ne saurait corrompre, vous fera danser le reste de la soirée, avec sa sélection classée dans les millésimes de 1956 à 1969. Du style et de la tenue pour dynamiter le spleen!

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

