LOS FASTIDIOS / Rats Don’t Sink / Cheap Entertainement Le Molotov Marseille, 7 juin 2023, Marseille.

◆ LOS FASTIDIOS

[Streetska / Punk – ITA]

Los Fastidios est un groupe de street punk italien, originaire de Vérone. Il est formé en 1991 par son leader Enrico. Ce dernier est également le fondateur du label LF06 Records.

Ce groupe est très actif dans la scène skinhead anti-raciste (S.H.A.R.P et RASH).

Il est aussi un groupe engagé dans la cause de la libération animale et qui revendique son appartenance au mouvement vegan.

Leur style musical est un concentré de street punk, oi! et ska punk.

Les textes principalement en italien, mais aussi en anglais et français, évoquent l’anti-racisme, l’anti-fascisme, l’anti-capitalisme, les dérives du football moderne mais aussi la fête et l’amitié.

◆ RATS DON’T SINK

[Hardcore Punk – FR]

Rats Don’t Sink (Les Rats Ne Coulent Pas) est un groupe de Hardcore Punk formé à Marseille en Janvier 2014.

Depuis près d’une décennie le quatuor a arpenté le Sud de la France, l’Italie et l’Espagne, partageant la scène avec des groupes comme The Casualties, The Exploited, Bishops Green, Lion’s Law, Clowns, Komintern Sect ou encore Grade 2, pour n’en citer que quelques-uns.

À ce jour ils ont sorti 4 disques : “From Sewers They Come” (EP, 2018), “Rats In The Cab” (Split avec le groupe Américain Johnny Cab, 2019), “Stubborn Rodents” (LP, 2021) et tout dernièrement “The Ratpack” (EP, Mars 2022).

◆ CHEAP ENTERTAINEMENT

[Street Punk – FR]

De la guitare saturée aux mélodies à l’harmonica, ces 3 produits de la plaine réveillent les vieux fantômes du punk français et de la oï à l’ancienne dans un street punk marseillais énervé et burlesque, sans mettre de côté le soleil et l’odeur du pastis.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T20:30:00+02:00 – 2023-06-07T23:59:00+02:00

