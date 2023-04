WITCHTHROAT SERPENT / Marla Singer Le Molotov, 28 mai 2023, Marseille.

WITCHTHROAT SERPENT / Marla Singer Dimanche 28 mai, 20h30 Le Molotov 8,16€

Le Molotov, L’asso du Morse & Raptus Corpus présentent:

▸ DIMANCHE 28 MAI AU MOLOTOV

◆ WITCHTHROAT SERPENT

[Doom/Stoner – FR]

Formé en 2011, Witchthroat Serpent est un groupe de Doom/Stoner originaire de Toulouse proposant une musique obscure, puissante et occulte.

Le groupe puise ses influences dans les vieux films d’horreur et tout ce qui fait référence aux aspects sombres de l’humanité.

Witchthroat Serpent a beaucoup tourné en Europe aussi bien dans des lieux underground que dans des gros festivals (Hellfest, Motocultor…).

A ce jour le groupe a sorti 4 albums et continue de se produire activement en concert.

+Guests

◆ MARLA SINGER

[Stoner/Alt Rock – FR]

L’absence d’un bassiste est une tendance. Cependant, ils sont trois à envoyer du lourd : une batteuse (Eva) et deux guitaristes (Fab et Alex).

Les hymnes de Marla Singersont tirés du stoner chaud et sablonneux et ont des racines dans le rock massif et sans fioritures. Leur son est à la fois classique et moderne si vous aimez le rock lourd et gras des années 90. Un rock puissant mélangé à du grunge et une dose de progressif.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T20:30:00+02:00 – 2023-05-28T23:59:00+02:00