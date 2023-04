8°6 CREW Le Molotov, 27 mai 2023, Marseille.

8°6 CREW Samedi 27 mai, 20h30 Le Molotov 18,60€

Aux confins du ska et du reggae le 8°6 Crew écume les scènes d’Europe depuis près de 25 ans.

Le premier album “Bad Bad Reggae” sorti en 1999 avait marqué toute une génération de rude boys and girls. Après une coupure dans les années 2000, le groupe réapparaît avec deux albums remarquables Old Reggae Friends et Working Class Reggae. La recette est toujours la même, de l’énergie distillée en musique et portée par des textes uniques. Groupe emblématique de la scène ska revival francophone des 90’s, leurs influences vont du 2 tone anglais aux sons skinhead reggae jusqu’au dub et au dancehall.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T20:30:00+02:00 – 2023-05-27T23:59:00+02:00

