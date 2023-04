Musique Magique: Cheval de trait, Nadou le rdv, Maravilla, Raxxas et Sasha2000 Le Molotov, 11 mai 2023, Marseille.

Musique Magique: Cheval de trait, Nadou le rdv, Maravilla, Raxxas et Sasha2000 Jeudi 11 mai, 20h00 Le Molotov 7€ sur place

Nous sommes très heureuxses de vous dévoiler la programmation de cette incroyable soirée 100/100 dans tous les sens et 100/100 de qualité dans la mythique en engagée salle de concert Le Molotov

Si il y a un événement qui représente bien la direction artistique de notre festival c’est celui là, du twerk et de la techno à paillettes, du reggeaton et du happy hardcore, de l’ambiant ou du dub, du gabber et des chants bretons en live, où sommes nous si ce n’est au beau milieu du festival musique magique?

Depuis le début de l’organisation de ce festival nous revendiquons que l’incohérence peut avoir du Bon! Imaginez une journée ou vous mangez des knödels à midi, lisez Marguerite Duras l’après midi et regardez un film japonais en mangeant une pizza le soir? Aucune cohérence mais c’était surement une superbe journée, comme va l’être ce fada événement du 11 mai au Molotov

Quelques mots sur Cheval de trait:

Le projet Cheval de Trait marque la collaboration entre Koupaïa et BRAVO BÉTON!. Le duo se rencontre sur la mélodie d’un synthétiseur pour partager une histoire commune : une enfance en breton, des contes de la terre, la musique celtique.

Dans «Quelques pas» , leur premier EP sorti en juillet, les voix se mêlent et se répondent dans la tradition chantée kan ha diskan, en breton et en français. Leurs “contes et légendes gaberrisés” racontent la campagne, le travail manuel et nous invitent dans leur cercle de danse endiablé.

https://chevaldetrait.bandcamp.com/album/quelques-pas

https://soundcloud.com/chevaldetrait

Quelques mots sur Nadou le rdv:

Nadou le rdv , c’est la meuf qui va à toute allure, elle met le turbo partout où elle passe, genre 3000 chevaux sous le capot, bref, t’as pas le temps de voir le paysage défilé quand tu roules dans son carrosse. Et même si à la fin de la soirée tes chaussettes sont trempées et tes pieds en sang, tu lui dis merci!

#dancemachine #transpicore

https://soundcloud.com/…/cuddle-girl-invite-nadou-le…

Quelques mots sur Maravilla:

Maravilla (Plumes&Paillettes)

Recouverts de ✨ paillettes, @maravillaygirasol danse avec nous les sons les plus sombres des tropiques, frôlant l’excès de vitesse

soundcloud.com/maldormir/mldmr_mx-maravilla

Quelques mots sur Raxxas:

Raxxas (Maldormir)

Raxxas, manifeste le droit à la fête avec son DJ set en passant par une répertoire gender-bending comme signifie son blaze. Sa recherche musical varie entre 80-140 BPM et exprime une réclamation politique sur l’occupation d’espace par les sons hybrides et le corps sans jugement. »

soundcloud.com/maldormir/mldmr_mx-rax2

Quelques mots sur Sasha2000:

Sasha2000 (anciennement Dasha et Sasha, puis DJ Sasha, et enfin Sasha et Sasha) est une personne qui lorsqu’il s’agit de trouver un nom d’artiste ne déborde pas d’imagination.

Par contre une fois installé derrière les platines il n’est jamais à cours d’idées: de la valse au hardcore et de l’IDM à la makina en passant par les meilleures cover de Brel, les DJset de Sasha2000 sont très énergique, remplis de sonorités du monde entier et d’ailleurs et sincèrement positifs

Attention, ça va vous faire secouer les jambes mais aussi le cerveau.

https://soundcloud.com/tikkaradio/sasha-13072022

Infos cruciales et pratiques:

Entrée 7€ sur place (only cash)

Merci à @DashaChertanova pour l’illustration et à @LisonBobet pour le graphisme

Le molotov, 3 place Paul Cezanne, Marseille, France

https://www.facebook.com/LemolotovMarseille

https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T00:30:00+02:00

