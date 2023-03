SHORTFUSE + CAGED + TheButcherProject + CheatXDeath + The Sobers Le Molotov Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

SHORTFUSE + CAGED + TheButcherProject + CheatXDeath + The Sobers Le Molotov, 23 avril 2023, Marseille. SHORTFUSE + CAGED + TheButcherProject + CheatXDeath + The Sobers Dimanche 23 avril, 18h00 Le Molotov 5€ Pour la première fois au Molotov,

MALAMMòRE diy est fièr de d’organiser deux des meilleures bands de HC qui sillonnent l’europe à coup de breakdown, adrenaline et textes conscients.

SHORTFUSE et xCAGEDx en tournée européenne, passent par ici et on les melange à des bands SHORTFUSE ( Hardcore // ROMA)

xCAGEDx ( Hardcore VeganEdge // BOLOGNA)

TheButcherProject (Thrashcore heroes // MARSEILLE)

CheatXDeath ( Hardcore veterans // MARSEILLE)

The Sobers ( Finest Punk Rock // MARSEILLE) START 18h

PAF 5euros Ca demarre tot et ca fini assez tot parce que on est des travailleurs/euses avant tout, on a pas de temps à perdre et le lundi c’est tout de meme boulot.

Prix populaires, par choix. Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

