Festival Les Femmes S’en Mêlent: AUSGANG (Casey) Le Molotov, 20 avril 2023, Marseille.

Festival Les Femmes S’en Mêlent: AUSGANG (Casey) Jeudi 20 avril, 20h30 Le Molotov

22,65€

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

AUSGANG

« Je me rappelle encore cette époque, RER B bondé, je sortais de mon bloc, marchais, avec dans les oreilles du pe-ra ou du rock dans ces longs couloirs Gare du Nord où tu suffoques »

Jamais à court de collaborations, qu’elles soient musicales ou théâtrales dernièrement (le spectacle « Viril » avec Virginie Despentes et Béatrice Dalle), la MC légendaire de Paris Nord, Casey, revient avec un tout nouveau groupe : Ausgang. A l’image de l’entame de son deuxième couplet sur « Pas à vendre » citée plus haut, c’est une nouvelle fois un mélange des deux musiques préférées de Casey qui est créé par l’ensemble des musiciens (Marc Sens à la guitare et à la basse, Manusound aux machines et Sonny Troupé à la batterie), dans l’esprit de ses précédentes collaborations avec Zone Libre mais avec un côté plus sombre, dépouillé, et plus électronique. Un écrin musical qui sied parfaitement au flow ciselé de Casey et à ses textes emplis d’une rage froide et pourtant incandescente.

↘ Le festival LES FEMMES S’EN MÊLENT de retour à Marseille !

LES FEMMES S’EN MÊLENT (LFSM) a vu le jour pour la première fois à Paris en mars 1997.

Bien avant les premiers débats sur la parité, LFSM apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse. Il devient ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes.

Il devient ensuite itinérant dès sa troisième année et propose des concerts LES FEMMES S’ EN MÊLENT dans de nombreuses grandes villes de France comme Lille, Lyon, Grenoble, Nantes, Toulouse…

AMAM, partenaire de LFSM à Marseille, a fédéré autour du festival plusieurs salles emblématiques du centre-ville qui proposeront des concerts tout au long du mois d’avril 2023.



