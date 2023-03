BLACK ENDS Le Molotov, 18 avril 2023, Marseille.

BLACK ENDS Mardi 18 avril, 20h30 Le Molotov 8,50€

BLACK ENDS

[Gunk Pop / Alt Rock / Dreamy Noise – Seattle, USA]

La Gunk Pop de Black Ends est aussi douce que le chewing-gum incrusté d’asphalte que vous avez trouvé collé au dessous de vos bottes préférées. Tout comme les légendaires groupes de grunge qui ont influencé le trio de Seattle, Black Ends est habile à couvrir ses structures pop et rock accrocheuses par des niveaux toxiques de matière brute ; mais s’il vous plaît, ne les appelez pas « post-grunge », le terme utilisé pour décrire la vague de groupes vêtus de flanelle qui tentent de capitaliser sur l’esthétique du grunge. Si vous devez le faire, « post-post-grunge » est peut-être plus approprié pour capturer la réaction de Black Ends contre ce type de commercialisation.

Pour cimenter encore plus ce lien avec la riche histoire musicale de la ville, le deuxième EP de grunge surréaliste du groupe, Stay Evil, a été mixé et masterisé par l’ingénieur influent de Seattle Jack Endino (Bleach de Nirvana, Mudhoney), dont les traitements réfléchis mettent en valeur la dynamique et la clarté des morceaux enregistrés en sous-sol sans en lisser l’énergie brute. La leader du groupe, Nicolle Swims, prend les choses en main avec un jeu de guitare magistral, canalisant des riffs accrocheurs et des sensibilités bluesy à travers des effets déformés, des tonalités scuzzy et des soubresauts de math rock.

La mythique station de radio KEXP, qui décrit l’album comme « une incursion de quatre chansons dans le rock alternatif sombre, l’art-folk et les contours de notre esprit lorsque nous sommes confrontés à la trahison », s’exclame : « La voix immédiatement reconnaissable de Swims coupe à travers le vacarme et vous saisit, vous maintenant en place pendant qu’ils chantent leurs mots – décapants, profonds, parfois volontairement obscurcis – en pleine face ». Le thème récurrent des paroles sur l’aliénation sociale est renforcé par la voix unique et cryptique de Swims, qui assume son statut d’outsider.

→ https://www.facebook.com/blackendsblackends

→ https://www.instagram.com/black.ends

→ https://blackends.bandcamp.com

→ http://gunkpop.com

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/le-molotov/event/on5o5-black-ends-18th-apr-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/blackendsblackends »}, {« link »: « https://blackends.bandcamp.com »}, {« link »: « http://gunkpop.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T20:30:00+02:00 – 2023-04-18T23:59:00+02:00

2023-04-18T20:30:00+02:00 – 2023-04-18T23:59:00+02:00