DUB’IN #7 HFD SOUND SYSTEM – YARED ZEDEK Samedi 15 avril, 21h00 Le Molotov 5,99€

Pour cette 7ème édition de la Dub’in Marseille, Musical Riot invite le collectif HFD et leur sound system, tout droit descendu de la région d’Avignon. À leurs côtés, Yared Zedek, multi-instrumentistes viendra faire trembler les murs du Molotov

HFD SOUND SYSTEM

HFD Records est un collectif, sound system et label spécialisé dans la culture reggae/dub. Basé dans la région d’Avignon, il est composé de 6 producteurs (Handyman, Articall Vibration, Cogli P, Manco, Ramadub & Melomatix) et de la chanteuse Syra. Cultivant un style éclectique, allant du roots au stepper en passant par la cumbia, le crew est en perpétuelle recherche de nouvelles sonorités. C’est à travers de régulières sorties de single, d’EP ou encore d’albums tous plus surprenant les uns que les autres qu’ils partagent leurs univers musicaux. Ensemble ils se réunirent pour créer leur propre sound system artisanal sur lequel ils partagent leurs créations, énergies et philosophies.

YARED ZEDEK

Multi-instrumentiste ayant débuté comme batteur/percussionniste au sein de backing bands,

Yared Zedek s’est ensuite penché sur la production musicale en studio .

Ses compositions ont été utilisées par des labels comme : Jah Militant, Early days, Amoul Bayi, Blackboard Jungle…pour des artistes comme : Cocoa Tea, Lt Stitchie, UK Principal, Aba Ariginal …

Également collectionneur de vinyles et selecta, il crée son label Zedek Records en 2019 afin de produire une musique dans l’esprit des productions jamaïquaines des années 70/80/90’s.

