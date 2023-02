THE SERFS / ASK THE LIGHT Le Molotov, 13 avril 2023, Marseille.

THE SERFS / ASK THE LIGHT Jeudi 13 avril, 20h30 Le Molotov

8,50€

THE SERFS

[Post-Punk / Synthwave – USA]

Émergeant comme un missile d’un silo clandestin du sud-ouest de l’Ohio, The Serfs est un gang délibérément nébuleux et incidemment industriel de fervents adeptes des dance floors – des troubadours perturbés et pris de transes dont le son et l’idéologie musicale semblent être une manifestation causale de leurs environnements immédiats – des mélodies synthétiques câblées et hypnotiques côtoient des percussions barattantes et raclantes de toutes les tonalités métalliques – avec des mots et des voix capricieuses et érémitiques dictant l’aventure désespérée. Comme leurs prédécesseurs en Ohio, les Serfs semblent à l’écart de l’art qui les entoure, et fiers de l’être.

→ https://www.instagram.com/theserfs/

→ https://theserfsmusic.bandcamp.com/

+ Special guests :

ASK THE LIGHT

[Post-Punk / Dream Pop – FR]

Duo marseillais formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitares) et Olivier Loubet (basse / sampler).

Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake.

→ https://www.facebook.com/askthelight/

→ https://askthelight.bandcamp.com/



