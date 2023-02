GRADE 2 + RATS DON’T SINK Le Molotov, 11 avril 2023, Marseille.

GRADE 2

[Punk Rock – UK]

Mélangeant l’héritage musical quasi mythique de leur île natale de Wight avec la réalité monotone de grandir dans une ville balnéaire fatiguée, les élèves de Grade 2 crachent une musique punk torride mêlée de passion, d’angoisse, d’humour et de désespoir.

Alimentés par le désir d’être entendus mais contraints par une philosophie inadaptée à la radio de jour, les élèves exercent leur métier sur la route, rejoignant Dropkick Murphy’s, The Interrupters et Social Distortion pour jouer leurs chansons à un public fervent à travers le monde. Leur authenticité absolue, leurs performances live tonitruantes et leur sens musical exceptionnel ont suscité des éloges dans la base de fans punk hardcore.

Unis par un amour pour le punk, le ska et le oi de la vieille école, les amis d’enfance Sid Ryan (chant, basse), Jacob Hull (batterie) et Jack Chatfield (guitare, chant) ont formé le groupe au début de leur adolescence, perfectionnant leur art en jouant Clash et Jam couvre avant d’affiner leur propre son et chansons. Une tournée européenne soutenant Stomper 98 a apporté l’admiration et l’amitié de Lars Frederiksen de Rancid, menant à des introductions et à la signature du légendaire Hellcat Records de la cohorte de Rancid Tim Armstrong en 2018.

Après deux albums accomplis sur le label de sous-culture Contra Records – Mainstream View en 2016 et Break the Routine en 2017 – le trio a décampé aux Shipwreck Studios d’Armstrong à Los Angeles pour enregistrer leur premier album pour Hellcat, sous la tutelle de production du leader de Rancid. Débordant de confiance, le Graveyard Island qui en résulte oscille parfaitement entre punk-pop à trois accords (“Tired of it”, “Murder Town”) et des hymnes viscéraux à plusieurs niveaux (“Monsters”, “Reality is Calling”), le tout étroitement mixé par Kevin Bivona des Interrupters.

Les élèves de 2e année ont quelque chose à dire et une façon féroce et scintillante de le dire. Montez et écoutez. Voici un groupe pour secouer vos os, remuer votre cœur et vous faire chanter jusqu’à ce que vous soyez enroué comme si c’était le premier jour du punk.

+ Special guests:

RATS DON’T SINK

[Punk HxC – FR]

Rats Don’t Sink (Les Rats Ne Coulent Pas) est un groupe de Hardcore Punk formé à Marseille en Janvier 2014.

Depuis près d’une décennie le quatuor a arpenté le Sud de la France et l’Espagne, partageant la scène avec des groupes comme The Casualties, Bishops Green, Lion’s Law, Clowns, Komintern Sect ou encore Grade 2, pour n’en citer que quelques-uns.

À ce jour ils ont sorti 4 disques : “From Sewers They Come” (EP, 2018), “Rats In The Cab” (Split avec le groupe Américain Johnny Cab, 2019), “Stubborn Rodents” (LP, 2021) et tout dernièrement “The Ratpack” (EP, Mars 2022).



