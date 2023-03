RCA #7 : 1000MODS / FRENZEE Le Molotov, 9 avril 2023, Marseille.

RCA #7 : 1000MODS / FRENZEE Dimanche 9 avril, 20h30 Le Molotov 20,61€

Raptus Corpus & Le Molotov, en accord avec Garmonbozia Inc, présentent :

▸ DIMANCHE 9 AVRIL AU MOLOTOV

RCA #7 1000MODS ✘ Frenzee

Pour cette 7 eme date de Raptus Corpus Attaque, on a décidé de lâcher les chiens et de mettre pied au plancher, mais alors vraiment fort. Avec la crème de la crème du Stoner Rock, ou comme on dit chez nous « le haut du Jerrican ».

Problème… Il vous reste la moitié du plein, un bidon d’essence troué, et une allumette. A vous de choisir quoi en faire.

◆ 1000MODS

[Stoner Rock – Grèce]

Passé des sous-sols enfumés à des arènes bondées, 1000mods est le groupe de rock grec le plus titré de ces décennies.

L’année 2020 a tout changé. Leur quatrième album très attendu « Youth of Dissent » produit par le producteur légendaire Matt Bayles (Pearl Jam, Mastodon, Isis, Soundgarden, etc.) a rompu le continuum de l’espace-temps, en réalisant l’impossible : un voyage dans le temps vers les glorieuses années 90 et son rock grunge légendaire. explosion! Primitif, original et inspirant, leur style d’écriture de chansons alors nouvellement établi a instantanément attiré un public plus large, rencontrant un énorme enthousiasme à la fois par les fans et la presse musicale internationale.

Maintenant, face à la reprise post-pandémique de l’industrie de la musique et au retour en force des concerts, 1000mods interrompent leur diffusion pour un flash spécial, ils vont prendre la planète de force, et tourner autour en y laissant une traînée de poudre.

+ Special Guests:

◆ FRENZEE

[Punk’n’Roll – Grèce]

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

