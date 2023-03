AURORE SPARKS SHOW / EIG / COMMON ENEMIES / HARP Le Molotov Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

AURORE SPARKS SHOW / EIG / COMMON ENEMIES / HARP Le Molotov, 6 avril 2023, Marseille. AURORE SPARKS SHOW / EIG / COMMON ENEMIES / HARP Jeudi 6 avril, 20h00 Le Molotov Prix libre PRIX LIBRE

Après la sortie de son premier album « Sparks », Aurore organise le « Sparks Show ». Pour fêter l’évènement comme il le faut, le groupe sera accompagnés de Harp, Common Enemies, et Eiga pour une soirée pleine de bonnes attentions. Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T20:00:00+02:00 – 2023-04-07T00:30:00+02:00

