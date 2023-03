Synthwave Invaders #3 ( Blazergrad / Absolute Valentine / Time Loop Control) Le Molotov, 2 avril 2023, Marseille.

Synthwave Invaders #3 ( Blazergrad / Absolute Valentine / Time Loop Control) Dimanche 2 avril, 19h00 Le Molotov 8€

Invasion de Synthwave imminente

Pour la sortie du premier EP de Blazergrad chez Continue ? Records, c’est un plateau composé de le crème de la scène synthwave francophone que nous vous proposons en partenariat avec Messio.

Les synthétiseurs et les guitares vont retentir dans tout Marseille durant cette soirée explosive.

Le parfait mélange entre rock et électro.

Les Explorateurs de la soirée :

Blazergrad :

Chassés de leur univers où les couleurs, la musique et les

émotions ont disparu depuis des siècles, leur exode les conduit jusqu’à notre monde.

La nostalgie des années 80 appuyée par des instruments mythiques de cette époque et l’ambiance rétro futuriste de leur musique donne naissance à une synthwave puissante et hypnotisante. Le duo Blazergrad parcourt alors les routes de ce nouveau monde à l’allure utopique et tente de reproduire sur scène l’émerveillement qu’ils ont connu lors de leur atterrissage.

https://www.facebook.com/blazergradmusic

https://www.youtube.com/@blazergrad3691

–

Absolute Valentine :

Depuis 2014, il crée des morceaux influencés par la musique électronique, l’esthétique des années 80 et le genre cyberpunk. De nos jours, nous appelons ce style Synthwave, Retro-Electro et parfois Darksynth.

Evidemment, vous ressentirez également une touche de musique moderne française à la Kavinsky.

En 2015, son premier album « Sunset Love », sorti sur Lazerdiscs Records, a été classé sur Itunes dans le top 100 musiques électroniques.

https://www.facebook.com/absolutevalentine

https://soundcloud.com/absolutevalentine

–

Time Loop Control

Ouverture non programmée de la porte des étoiles !

Venez vous perdre au milieu des synthétiseurs 80’s et voyagez dans le temps et l’espace avec Time Loop Control. Un artiste né trop tard pour avoir du pouvoir d’achat, trop tôt pour être une star de Tik Tok, mais pile au bon moment pour pouvoir regarder l’intégralité de Stargate SG1.

https://soundcloud.com/timeloopcontrol

https://www.facebook.com/TimeLoopControl

