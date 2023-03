WHERESWILDER / Laphigue Le Molotov, 30 mars 2023, Marseille.

WHERESWILDER / Laphigue Jeudi 30 mars, 20h30 Le Molotov 8,16€

◆ WHERESWILDER

[Rock Prog / Glam Pop / Psyché – Grèce]

Whereswilder (Giannis Rallis – chant/guitare électrique, Alekos Voulgarakis – guitare électrique, Vasilis Nissopoulos – chant/basse & Manolis Giannikios – batterie) est un quartet de rock basé à Athènes, en Grèce, depuis 2014.

Leur premier LP sorti, ‘Yearling’ (2014), encadrait leur style musical de départ avec une approche trippante mais contemporaine des sons psychédéliques classiques des années 60.

Le disque a été reconnu par les critiques comme l’une des premières tentatives européennes de musique rock néo-psychédélique, donnant au groupe une apparition pour la première fois au Rockwave Festival 2015 aux côtés de ‘The Last Shadow Puppets’. Leur album suivant « Hotshot » (2016) a été influencé par le classic-rock des années 70 et peut être considéré comme une bande sonore de road trip pour tout voyageur.

Leur dernier album « Movement In Place » est sorti en 2021 chez United We Fly et s’inspire de plusieurs genres musicaux populaires des années 70, comme le soft rock, la soul et le funk. Chaque chanson raconte une histoire du quotidien où les gens peuvent vivre un moment de « Movement In Place ». Ce moment ne peut être vécu qu’intérieurement : quelque chose change alors que tout semble identique, le temps s’arrête, ce qui donne l’occasion de réaliser de nouvelles choses sur soi-même et, en fin de compte, d’avancer plus sagement.

Whereswilder s’est produit dans de nombreux festivals en Grèce et en Europe (dont Europavox), et il entame l’année 2023 par cette tournée européenne.

→ https://www.facebook.com/whereswildergr/

En ouverture :

◆ LAPHIGUE

[Soft Rock – Marseille]

Laphigue est un groupe de Pop/Soft Rock Marseillais.

Le projet a vu le jour au cours de l’année 2022. Il tire notamment ses influences d’albums comme Grace de Jeff Buckley, Rumours de Fleetwood mac ou Parachute de Coldplay. Par leur nature acoustique, atmosphérique et parfois nerveuse, les chansons évoquent des sentiments personnels.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/t9ac974b7bc2 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/whereswildergr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:30:00+02:00 – 2023-03-30T23:59:00+02:00

2023-03-30T20:30:00+02:00 – 2023-03-30T23:59:00+02:00