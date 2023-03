Concert EMEPS: Silicum / The Yellow Stones / In The Fog / Crazylex Le Molotov Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Concert EMEPS: Silicum / The Yellow Stones / In The Fog / Crazylex
Mardi 28 mars, 20h00
Le Molotov
4€
CONCERT ROCK ASSOCIATIF EMEPS

Soirée organisée par l’EMEPS, l’association des étudiants en santé de Marseille.

Plusieurs groupes formés par les étudiants tourneront tout au long de la soirée :

Silicum (prog rock) : Brut, brillant, tranchant et coloré, voici les éléments définissant le minéral mais aussi la musique de Silicium. Le power trio vauclusien puise son inspiration auprès de groupes comme Porcupine Tree, Queen Of The Stone Age ou encore Band Of Gypsies.

The Yellow Stones (stoner rock) : The Yellow Stones est un groupe de rock composé d’amis étudiants dont la fusion des styles a donné naissance à un Rock Stoner/Psyché représentant la force dormante du célèbre super volcan américain Yellowstone. Des riffs Stoner Rock endiablés suivis par des accalmies hypnotiques forment la marque de fabrique du groupe. Aujourd’hui, dans leur toute nouvelle configuration, ils sont prêts à libérer cette force sur scène !

In The Fog (stoner rock) : Quatuor étudiant marseillais formé en 2021, vous invitant à les rejoindre dans le brouillard du stoner rock progressif. Ces quatre passionnés de musique sont issus d’univers musicaux variés, du métal à la pop en passant par le blues ou le stoner.

Crazylex (Electrofunk/house live djset) : Non, Crazylex n’est pas un DJ… C’est bien plus que ça ! À la fois musicien, mixer et performer live, il n’a pas peur de mêler trompette, clavier et voix à des sets électro explosifs ! Radicalement éclectique par son approche, attendez-vous à entrer dans un monde où se mêlent des influences gospel, classique, musique orientale, funk, chants traditionnels, jazz, le tout impulsé par des basses profondes, du déhancher jusqu’au pogo !

Le Molotov
3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

2023-03-28T20:00:00+02:00 – 2023-03-29T00:30:00+02:00

2023-03-28T20:00:00+02:00 – 2023-03-29T00:30:00+02:00

