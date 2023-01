THE MORLOCKS Le Molotov, 26 mars 2023, Marseille.

THE MORLOCKS Dimanche 26 mars, 20h30 Le Molotov

13,50€

♫GARAGE PUNK♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

THE MORLOCKS

[Garage Légende, USA]

À la fois en tant que groupe et en tant qu’individus, les Morlocks ont gagné leurs galons sur le circuit rock and roll. À travers les ruptures, les pannes, les changements de personnel, les villes et la culture populaire, ils ont continuellement gagné en force, même lorsqu’ils ont perdu la vie. Au cours de ce processus ils ont acquis une originalité et une suite sans faille. Là où d’autres auraient saigné depuis longtemps, les Morlocks sont cousus et continuent.

Etonnant, en 1999, Spin Magazine a publié une histoire inexacte dans laquelle elle déclare la mort de son chanteur charismatique et énergique, Leighton Koizumi (également devant le Gravedigger V). Inutile de dire que Leighton (loin d’être mort) continue de mener la charge, un devoir qu’il assume depuis le premier album du groupe. Les Morlocks ont continué à se produire et à enregistrer des disques, dont certains ont été mis en avant dans les films, les émissions de télévision et les jeux vidéo.

Maintenant ressuscités, ils sont prêts à déployer leurs ailes comme un phénix renaissant de ses cendres …

À travers les rebondissements du tronçon interminable d’autoroutes du rock and roll, les Morlocks se sont révélés être des guerriers de la route et des survivants. Aujourd’hui, alors qu’ils se préparent à conquérir le monde, The Morlocks continue de se voir placé dans les rangs des groupes de garage punk américains et européens les plus mystérieux, respectés et légendaires.

