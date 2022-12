DIRTY SHIRT / BABYLON PRESSION Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DIRTY SHIRT / BABYLON PRESSION Samedi 25 mars 2023, 20h30 Le Molotov

9,50€

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://link.dice.fm/Ce643621f691 »}] Après avoir déchiré la scène du Hellfest cet été, la révélation folkcore metal européenne, DIRTY SHIRT (Roumanie) sera de retour à Marseille avec une date explosive au Molotov, accompagnés par leurs amis, les vétérans brutal punk Français: BABYLON PRESSION ! 20h30

Prévente : 8€ / Sur place : 10€

Billetterie : https://link.dice.fm/Ce643621f691

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-25T23:59:00+01:00

