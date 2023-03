Dubanko + L-xir Le Molotov, 24 mars 2023, Marseille.

Dubanko + L-xir Vendredi 24 mars, 20h30 Le Molotov 9,99€ en pré-vente / 12€ sur place

Dubanko + L-xir Live en concert au Molotov (Marseille)

Mediatone Booking et Mediatone sont fiers de présenter : + – en concert au Molotov, vendredi 24 mars 2023 !

Originaire de Lyon, Dubanko nous propose un Dub électro-mélodique et percutant. Après plusieurs années en tant que beatmaker et guitariste au sein de L’Animalerie, il développe son projet qui aura rapidement écho sur les scènes dub françaises.

« Migration », premier album de Dubanko aux rythmes profonds et aux textures épaisses, laisse place, deux ans plus tard à « Hidden Feelings ». Ce nouvel album, disponible le 17 février sur le label ODG Prod, est inspiré de l’énergie bouillonnante du public de l’artiste. Tout au long de cet album, la pression des tracks s’intensifie aux rythmes de ses sentiments dévoilés. Cet opus pousse la recherche de nouvelles sonorités vers des designs Techno et analogiques conservant toutefois les teintes blues de sa guitare électrique. Dubanko initie un cheminement intérieur nous faisant passer de l’espoir à la colère, de la désillusion à l’enchantement.

Après une année 2022 chargée dont un passage remarqué au No Logo festival, Dubanko repart en tournée avec un nouveau live dès le mois de Février et passera notamment par le festival de « La Meuh Folle » ou encore « Le Son Libre ».

[www.instagram.com/dubanko](http://www.instagram.com/dubanko)_

www.facebook.com/dubanko

–

Dj producteur depuis 2002 , L-XIR fait désormais partie des artistes reconnus de la scène internationale Psy-techno et minimal techno. Grâce à la qualité de ses productions, il intègre la Team Hadra au sein du label altervision records avec la release ‘’Percolator’’ en 2019 puis ‘’Hellem’’ en 2021.

En quête permanente de nouvelles sonorités, il nous a prouvé avec ses dernières sorties la grande qualité et variété de son univers sonore qui peut vous transporter d’un univers sombre vers une dynamique très groovy. Pour cette nouvelle année, il vous a préparé un nouveau live-act mêlant modulation analogique et mixage multi-pistes dynamique, de quoi enflammer le Dance-Floor des scènes alternatives tout en gardant le contrôle d’une improvisation totale !

www.instagram.com/l_xir_music

www.facebook.com/lxirhadra

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatone-lyon.net/myevent/dubanko-l-xir/ »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/dubanko »}, {« link »: « http://www.facebook.com/lxirhadra »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T23:59:00+01:00

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T23:59:00+01:00