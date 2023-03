EYES SET TO KILL / PSYCHO VILLAGE Le Molotov Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

EYES SET TO KILL / PSYCHO VILLAGE Le Molotov, 22 mars 2023, Marseille. EYES SET TO KILL / PSYCHO VILLAGE Mercredi 22 mars, 20h30 Le Molotov 11,50€ en pré-vente / 15€ sur place ◆ EYES SET TO KILL

[Post-Hardcore/Metalcore – USA]

Eyes Set to Kill est un groupe américain de post-hardcore originaire de Tempe, en Arizona.

Venant à Marseille pour la première fois, ce live promet d’être hors normes !

Special support:

◆ PSYCHO VILLAGE

[Modern Rock/Post-Grunge – Autriche]

→ facebook.com/eyessettokill/

→ facebook.com/PsychoVillage/

→ instagram.com/psychovillageofficial/ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://link.dice.fm/J7138d644691 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T20:30:00+01:00 – 2023-03-23T02:00:00+01:00

