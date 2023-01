VENDREDI 17 MARS AU MOLOTOVEn soutien à leur dernier album HISS, WORMROT se lancera dans une tournée de deux mois avec Gabriel Dubko d’IMPLORE au chant.“Nous sommes impatients de reprendre la route. La dynamique sera certainement nouvelle et intéressante avec Gabriel à bord. Nos concerts seront aussi explosifs qu’avant, je vous le promets.” – Rasyid Juraimi

◆ WORMROT

[Grindcore / Powerviolence – Singapour]

Originaire de Singapour, Wormrot est un groupe de Grindcore formé en 2007 et sort son premier album “Abuse” en 2009.

Cela leur permet d’être repérés par Digby Pearson du label Earache Records, qui leur propose de rééditer l’album l’année suivante et d’enchainer les tournées.

“Dirge”, leur second opus, sort en 2011 et leur permet de tourner en Europe. Wormrot continue son bout de chemin avec un nouvel EP, “Noise”, en 2011 puis son troisième opus “Voices” en 2016 (avec d’autres tournées entretemps). Début 2022, les musiciens annoncent “Hiss”, toujours chez Earache Records.

Le groupe est actuellement composé de Rasyid (guitare), Vijesh (batterie) et Gabriel (chant), suite au départ de Arif peut après l’annonce de la sortie de “Hiss”.

→ https://www.facebook.com/wormrot/

→ https://www.instagram.com/wormrot.official/

◆ PILORI

[Blackened Crust / Deathgrind – Rouen FR]

Pilori voit le jour à Rouen et délivre une musique extrême aux influences multiples. En effet, sans jamais se mettre de barrières, le groupe puise ses inspirations dans le crust, le black metal et le grind, mais lorgne aussi fortement vers le death metal et le chaotic hardcore. A la rentrée 2022, le combo normand revient avec un nouvel opus : « Quand Bien Même L’Enfer et le Déluge S’abattraient sur Nous »

→ https://www.facebook.com/pilori.band/

→ https://www.instagram.com/piloriband/

◆ GRUSTERROR

[Blackened Grindcore – Marseille FR]

On ne présentera pas plus Grusterror et les trois marseillais qui le composent. Ces trois là ne s’arrêtent jamais: ils organisent des concerts, gèrent le son dans différentes salles, sont djs… A se demander ce que serait la scène marseillaise sans ces trois compères. Et en plus, ils font de la super musique.

→ https://www.facebook.com/Grusterror-760435854026509/

→ https://grusterror.bandcamp.com/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00

2023-03-18T01:00:00+01:00