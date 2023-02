CRISIX + INSANITY ALERT Le Molotov, 15 mars 2023, Marseille.

CRISIX + INSANITY ALERT Mercredi 15 mars, 20h30 Le Molotov

23€

♫TRASH METAL♫

◆ CRISIX

[Trash Metal – Espagne]

Depuis 2009, CRISIX jouit d’une progression exponentielle qui ne doit rien au hasard tant le thrash speedé et survolté proposé par les Hispaniques fait honneur aux classiques du genre. Après un set sans public au Hellfest From Home 2021 qui a quand même calmé tout le monde, les pizzaïolos du Thrash vont profiter de cette Warm-Up pour remettre les pendules à l’heure pour une distribution générale de tartes dont ils ont le secret !

◆ INSANITY ALERT

[Trash Metal – Autriche]

Insanity Alert est un groupe de thrash metal / crossover d’Innsbruck, en Autriche – influencé par des groupes comme SOD, Suicidal Tendencies, DRI, Nuclear Assault et des groupes plus récents comme Municipal Waste. Le groupe est toujours prêt à enflammer une Trash Party près de chez vous. Run to the pit, mosh for your life!

