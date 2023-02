DUB’IN MARSEILLE #6: BLACK BEANIE DUB – HASPAR Le Molotov, 10 mars 2023, Marseille.

5,99€

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

C’est reparti pour une nouvelle Dub’in à Marseille !

Retrouvons le Dub maker grenoblois Haspar tout droit descendu de ses montagnes pour retourner le Molotov aux côté des sudistes du Black Beanie Dub.

Rendez-vous le 10 Mars à partir de 21h au Molotov !

BLACK BEANIE DUB (Marseille)

Le projet Black Beanie Dub voit le jour fin 2016 dans le sud de la France, près de Marseille.

Après avoir joué et composé ensemble quand ils étaient plus jeunes, compositeurs et adeptes de la scène SoundSystem, c’est en 2017 que les deux amis fondateurs du projet se munissent de leur première sono.

Voulant faire vibrer celle ci à leur manière grâce à leurs productions et leur style à part, ils se retrouveront rapidement les outils à la main pour créer le system de leur choix, celui qui tourne aujourd’hui, le Black Beanie Sound.

Pendant les années qui suivent, ils mettront a profit leur expérience musical ainsi que leurs acquis en collaborant avec les plus gros labels Dub français (ODG, Rootical Attack Records.)

Une musique aux sonorités chaudes, sur une sono pensée pour et fabriquée de toutes pièces. Aujourd’hui Black Beanie Dub continue de créer et diffuser sa musique mais seulement en session soundsystem et non plus sur internet.

HASPAR (Grenoble)

Haspar, venu tout droit de la région Grenobloise, est un producteur de dub aux influences electro UK. Fournisseur de dubplate et de remixs pour le Roots Collective, il se lance avec le Natural Tribulation au commencement, puis ensuite, se lance dans son projet solo: HASPAR

Aujourd’hui, ses productions sont jouées par les plus grands noms de la scène Sound System et en quelques années, Haspar a joué au coté d’artistes soundsystem comme Jah Shaka, Iration Steppas, Blackboard Jungle, OBF et bien d’autres.

Coté productions, on les retrouvent sur les labels de Jah Tubbys, Reality SoulJah, Inner Standing, Cultural Warriors, Réservoir Dubs et Lions Den.

Aujourd’hui, il travaille en étroite collaboration avec le label Archetype Record, assurant une production de vinyle chaque fois plus surprenante. Sur les dernières années, on a pu voir Haspar se produire sur toute la France, Italie, Espagne, Croatie, Belgique, Suisse, Mexique, Bresil, Californie, Pérou et Colombie. Assurant une production de dub affûtée et puissante, sa sélection aussi varie entre les Roots killers, Early Digital, Uk Dub anthems jusqu’au Steppers des plus novateurs.

