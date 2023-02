APOLLO BROWN’s Beatlife III feat. STU BANGAS Le Molotov, 9 mars 2023, Marseille.

APOLLO BROWN’s Beatlife III feat. STU BANGAS Jeudi 9 mars, 20h30 Le Molotov

Apollo Brown revient en Europe avec le troisième volet de sa nouvelle tournée annuelle Beat Life.

Après le fascinant concert de la dernière fois avec Bronze Nazareth, producteur de Wu Element, Apollo a décidé de vous apporter cette fois-ci un peu plus de terre et de gravier.

Pour Beat Life III, c’est le producteur Stu Bangas de Boston qui a été choisi.

La plupart d’entre vous connaissent Stu Bangas, qui fait partie intégrante de la scène hip-hop underground depuis plus d’une décennie. La plupart d’entre vous sont familiers de l’énorme travail qu’il a créé au cours des dix dernières années et vous avez tous hoché ou secoué la tête sur l’un de ses morceaux, que vous le sachiez ou non.

Stu Bangas est une force motrice derrière certains des meilleurs albums et hymnes de l’underground comme Beats & Blood, Cannibal Hulk, Machete Mode et Watson & Holmes.

Il réalise également des productions de premier ordre pour vos artistes préférés comme Jadakiss, Vinnie Paz, Apathy, Sean Price, Chino XL, Method Man et bien d’autres.

Comme d’habitude, ce sera une nuit remplie de bons BEATS et tout simplement de bonne MUSIQUE.

“Imaginez juste que vous êtes tous mes meilleurs amis; vous êtes chez moi, dans mon salon, en train de vous détendre au son d’un bon hip-hop. Amenez vos amis, prenez un verre ou deux, et vibrons tous ensemble. De bons BEATS peuvent rendre n’importe quelle nuit meilleure, alors votre présence est obligatoire.”

-Apollo Brown



