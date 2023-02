SYLVAINE + E-L-R Le Molotov, 7 mars 2023, Marseille.

SYLVAINE + E-L-R
Mardi 7 mars, 20h30
Le Molotov

◆ SYLVAINE

[Blackgaze / Post-Metal – Norvège]

Sylvaine est une artiste norvégienne multi-instrumentiste qui délivre sur scène des performances shoegaze aux couleurs sonores très imagées, plongeant l’auditeur dans les plus magnifiques paysages que la nature puisse offrir, teintés de mélodies suaves de violoncelle et d’atmosphères éthérés qui semblent se figer dans l’espace et le temps.

Une forte dualité entre les mondes. Une musique émotive, un équilibre entre le beau et le dur, entre la sérénité et le chaos, entre un monde extérieur et un monde intérieur, entre notre vie humaine et les origines spirituelles.

Parler à Sylvaine, la femme multi-instrumentaliste, chef d’orchestre et compositrice née Kathrine Shepard, c’est parler à un esprit qui existe au-delà du voile des conventions et des stéréotypes. Après “Atoms Aligned Coming Undone” en 2018, Sylvaine (un jeu de mots sur le nom d’un de ses poètes français préférés, Paul Verlaine) nous offre “Nova”, son quatrième album, complexe et personnel, sorti chez Season of Mist.

◆ E-L-R

[Atmospheric Doom / Post-Metal – Suisse]

Une aura flamboyante de sons caverneux :

E-L-R a été créé par le bassiste I.R. et le guitariste S.M., qui ont tous deux également assuré le chant en 2016, à Berne (Suisse). Ils ont rapidement été rejoints par un autre ami, le batteur M.K., dont le style émotif et complexe s’est avéré parfaitement adapté. La sortie de leur premier album “Mænad” (2019) a été accueilli avec une large acclamation par les critiques et les fans. Leur deuxième album “Vexier” sortira via Prophecy Productions en mars 2022.

