Up Town Music Band #10 Dimanche 5 mars, 18h30 Le Molotov

5€

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 2h de live par les profs et élèves de la Up Town Music School !

Venez passer un bon moment avec nous, danser et boire des coups!

Avec :

> Yoan Bourgoin, Appolonie Sinko, Capucine Trotobas, Severine Tempesta, Morgane Serra et Manon Bonnes (chant)

> Arnaud Modena, Rémi Bernard, Laurent Meunier et Marco Berardi (guitare)

> Hugo Modena, Flore Lapeyre, Gianni Astuzia (batterie)

> Thery Alam, Thomas Lequellec, Lucie Charlier et Mathilde Long (piano)

> Eleonore Begueria (violoncelle)

> Florent Moricard et Aubry German (basse)

