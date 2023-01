PSY’APÉRO #13 BY LEVEL UP Le Molotov, 4 mars 2023, Marseille.

PSY’APÉRO #13 BY LEVEL UP Samedi 4 mars, 20h30 Le Molotov

3 / 5€ sur place

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“data”: {“author”: “Rajax”, “cache_age”: 86400, “description”: “<3 ENGLISH BELOW <3 Depuis 2013, William, aka RAJAX, parcourt les festivals et les soiru00e9es psytrance ! Une passion est nu00e9e... et cu2019est vers le mix quu2019il su2019est tournu00e9 pour lui donner vie ! La suite", "type": "rich", "title": "Rajax", "thumbnail_url": "https://i1.sndcdn.com/avatars-000696773101-s43jo8-t500x500.jpg", "version": "1.0", "url": "https://soundcloud.com/rajax-outrance", "thumbnail_height": 500, "author_url": "https://soundcloud.com/rajax-outrance", "thumbnail_width": 500, "options": {"_horizontal": {"label": "Slimmer horizontal player", "value": false}, "_hide_comments": {"label": "Hide timed comments", "value": false}, "_height": {"values": {"0": "Let Iframely optimize player for the artwork", "300": "300px", "400": "400px", "450": "450px", "600": "600px"}, "label": "Adjust height", "value": 450}}, "html": "



►►DJ POYEL (Phénix prod/Festimurs)

DJ Set Full On

Soundcloud:

►► JOE WAKE (LEVEL UP):

Dj Set Full on/Psytrance

Soundcloud:

►► REGULUS (LEVEL UP)

DJ Set Darkpsy

Soundcloud:

►► SYNESTHESIA (LEVEL UP)

DJ Set Hi Tech

Soundcloud:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

► 20H30-01H45

✓ Déco Level UP

✓ Petit PAF

✓ Bar

✓ Sortie Libre

TICKETS SUR PLACE SEULEMENT:

► 5€ pour les non adhérents.

► 3€ pour les adhérents à l’association Level UP

