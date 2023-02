BASSE TOMATE vs BASSE CRÈME Vendredi 3 mars, 20h00 Le Molotov

5€

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Collectif Soirée Pizza BASSE TOMATE vs BASSE CRÈMECollectif Soirée Pizza BERNADETTE SUBARU • basse crème • Hyperpop/Hyper plein de choses rapides

“J’ai vu la verge”, crie-t-elle, toute droit arrivée de sa grotte de Lourdes. Sainte Bernadette sait vous faire tourner la tête quand il s’agît de brouiller les pistes avec ses remixes futuristes et sales de morceaux pop.

SC : https://soundcloud.com/bernadettesubaru

IG : https://www.instagram.com/bernadette.subaru/

DÉPRESSION MONDAINE • basse tomate

Dépression Mondaine mélange les styles en oscillant entre ambient éthéré, musiques percussives et sonorités électroniques ultraviolentes. Préparez-vous à un bel exercice de cardio !

SC : https://soundcloud.com/depressionmondaine

IG : https://www.instagram.com/nick.labaque/

TURBO TORŠI • basse tomate

Pickle wizard adepte de la sorcelerie saumuré. Hardrum vinaigré d’anatolie aux parfums de rave (le chou pas la fête).

SC : https://soundcloud.com/user-601011347

IG : https://www.instagram.com/turbo_torsi/

KYLIE MIMOLLE • basse tomate

nanana nananana na nanana nanananana

DJ SASHA • basse crème

En recherche active d’emploi, je souhaite trouver un emploi de Disc-jockey. Votre entreprise est la référence dans le secteur dans lequel je souhaite continuer ma carrière professionnelle et c’est la raison pour laquelle je vous envoie ma candidature pour le poste de Disc-jockey.

SC : https://soundcloud.com/dashaetsasha

IG : https://www.instagram.com/dashaetsasha/?hl=fr

♫♪ Pensez à venir tôt, on offre gracieusement les pizzas ♪♫

⚑ INFOS PRATIQUES ⚑

20h-02h

LE MOLOTOV 3 place Paul Cezanne, Marseille

Prévoir 5€ en cash (avec l’appoint c’est encore mieux) pour la billetterie

⚠ PAS DE PREVENTES • BILLETTERIE SUR PLACE

