L’Exfoliante Parfumée w/ GONTHIER•DOUCESOEUR•MOESHA 13 Vendredi 24 février, 21h00 Le Molotov

5,99 / 7,99€

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Gonthier est une interprète, musicienne, productrice et DJ, née à Marseille. Inspirée notamment par sa culture clubbing et son activité de DJ, elle allie musique électronique et pop, en français, parfois en anglais. Ses chansons, construites comme différentes scènes d’un même film,explorent ses errances à travers la jungle urbaine, cette ville qui fait rage autour, et offrent leregard dubitatif d’une jeune femme « de province » sur la vie des métropoles. En 2020, elle crée le label Verticale et sort une compilation en partenariat avec le collectif parisien Barbieturix, sur laquelle elle dévoile également un 1er single De Taxi en Taxi. Son 2ème single I Don’t Fit In est sorti en 2021. Elle se concentre actuellement sur l’enregistrement de son 1er album. Elle vient déterminer le tournage de son nouveau clip The Party’s Over qui sortira en Octobre 2022. Son 1er EP sortira en Mars 2023.

Moesha 13 est l’artiste marseillais multihyphenate, dont le son fusionne club, afro et transe sous le concept qu’iel a intitulé “GADJICORE”, à l’intersection de la techno, l’afro, la musique expérimentale, le hip-hop et les couplets engagés. Résident NTS et LYL Radio, iel a joué au Nyege Nyege Festival, au Berghain, au Mucem ou encore à Atlanta. Icône underground de la scène club internationale, iel rap, chante, mixe et produit, en évoluant entre des paroles de rap enflammées et une œuvre artistique hybride, personnelle et incandescente. Son travail musical est marqué par l’inclusion, le déconditionnement et l’enjaillement !

21h-2h

5€ early / 7€ late et sur place (CB ou CASH)

(Pk ce prix d’entrée? Rappelons que grâce vos merveilleuses contributions, cela nous permet en priorité de rémunérer à juste titre des artistes émergent.e.s de la scène locale, puis à travailler sur la communication et le développement de nos projets culturels… du coup merciiii d’avance).

* Tenter de recréer des espaces de liberté, sans jugement ou animosité où les personnes peuvent danser, profiter et s’exprimer tout en se sentant libres d’être elles-même, peu importe leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre et/ou leur origine.

* Vous proposer une programmation musicale de qualité avec des artistes émergents de la scène locale, marquée par des différents sous-genres et esthétiques de musiques électroniques. esthétiques.

* Vous proposer une ambiance chaude, humide, et brumeuse, dans le partage et la bienveillance, à jauge intime et à prix accessible.



